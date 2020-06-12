【大行觀點】十八年來最癲　花旗指美股1年內下跌機率逾70%

美國納指突破一萬點關創歷史高位後翌日，美股即告大跌，道指急挫逾1,800點，嚇壞股民。外電引述花旗證券指，美股的樂觀情緒已屆2002年以來新高，未來12個月下跌的機會率亦隨之增至70%以上。

外媒引述花旗證券策略員Tobias Levkovich發表的研究報告指出，該行打造的恐慌/狂熱模型(Panic/Euphoria model)已上升至2002年以來最為狂熱的水平，這暗示未來12個月美股下跌的機會率超過70%。

該行指出，新加入市場的交易者令投機性買盤爆發，大幅推升納指交投量。此外，散戶貨幣市場基金、賣買權比、紐約交易所估空比例，也推升模型的狂熱指數。未來數月美國的工業活動及企業盈利恐面臨壓力，而企業的獲利表現必須極佳，才能讓標普500指數保持在當前的水平。市場忽略了失業率、貿易摩擦、社會動亂、疫情可能爆發第二波以及總統大選等風險。

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