新股專輯：Hygieia捲土重來　入場費2424元

該公司為新加坡清潔服務商，是次發行5億股，其中10%為本地公開發售，集資最多1.5億元，所得約33%將用於擴大服務能力及提高服務質素及效率；約57%將用於擴大於新加坡的服務範圍；及約10%將留作普通營運資金。

該公司原定於今年1月15日首掛，惟需要更多時間回應監管機構查詢，而擱置上市計劃。是次再招股，發行詳情與上次一樣，沒有改動招股價、入場費及集資額等。

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