【外賣股有價】菲律賓擬立例：無故取消外賣至少監禁6年

何解外賣股身價如此高漲？除咗呢隻股主力做的內地市場具潛力之外，亞洲區對於拓展網購外賣產業的政策傾斜，也許亦能提供答案。

外電報道，有菲律賓眾議員提交一項法案，將禁止顧客在外送員已經預付或運送物品中途「取消訂單」，違者將被處以至少6年監禁並罰款10萬元披索(約1.5萬港元)、賠償外送員代墊金額和支付店家2倍的費用。

事緣在菲律賓首都馬尼拉，因經常出現交通擠塞，消費者慣常叫外賣，由外送服務員先代墊，貨到才跟客人收費，導致不少惡作劇發生，尤其新冠肺炎疫情期間案例大增。菲律賓眾議員Alfredo Garbin日前提交了《食品和雜貨交付服務法案》，除了建議上述措施，還有任何在平台上貶低或羞辱外送員的人會面臨至少6個月的監禁。

Alfredo Garbin向外媒表示，如果委員覺得刑罰過於苛刻可以修改，但這問題需要解決，並指稱該法案是對外送員提供保障，對惡意取消訂單的人處以罰則，防止顧客無故亂下單又退單。

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