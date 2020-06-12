【外賣股有價】菲律賓擬立例：無故取消外賣至少監禁6年
2020年06月12日 14:04
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龍頭網上外賣平台--美團點評(03690)今日(12日)股價逆市做好，即市見高位170.1港元，再創歷史新高，市值曾升至9,911億元，直逼萬億元大關，更一再拋離滙豐控股(00005)(市值僅7,666億元)。
何解外賣股身價如此高漲？除咗呢隻股主力做的內地市場具潛力之外，亞洲區對於拓展網購外賣產業的政策傾斜，也許亦能提供答案。
外電報道，有菲律賓眾議員提交一項法案，將禁止顧客在外送員已經預付或運送物品中途「取消訂單」，違者將被處以至少6年監禁並罰款10萬元披索(約1.5萬港元)、賠償外送員代墊金額和支付店家2倍的費用。
事緣在菲律賓首都馬尼拉，因經常出現交通擠塞，消費者慣常叫外賣，由外送服務員先代墊，貨到才跟客人收費，導致不少惡作劇發生，尤其新冠肺炎疫情期間案例大增。菲律賓眾議員Alfredo Garbin日前提交了《食品和雜貨交付服務法案》，除了建議上述措施，還有任何在平台上貶低或羞辱外送員的人會面臨至少6個月的監禁。
Alfredo Garbin向外媒表示，如果委員覺得刑罰過於苛刻可以修改，但這問題需要解決，並指稱該法案是對外送員提供保障，對惡意取消訂單的人處以罰則，防止顧客無故亂下單又退單。
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