駿隆：5月強積金人均賺842元　首5個月蝕近1.4萬

駿隆集團公布5月份強積金表現，月內強積金綜合指數上升0.4%，報215點。三大主要指數中，只有股票基金指數下跌，跌0.6%，報281點；混合資產基金指數升1.7%，報208點；固定收益基金指數維持於126點。月內強積金每人平均賺842港元，而今年首5個月人均蝕13,987港元。

駿隆指出，受疫情及封城影響，全球央行及政府均採取大規模量寬及補貼經濟政策，環球市場持續極端波動。近期不同地區局部放寬隔離措施，疫情亦沒有出現第二波惡化情況，故5月份出現不同程度反彈，收復年初至今部分跌幅。

5月份強積金總資產較上月微升，總值達9,275億元。疫情令市場避險情緒持續高漲，強積金資產亦由高風險流向低風險；5月份單月股票資產錄得5億元淨流出，混合資產淨流出更達11億元。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及政府補經濟措施將持續，無視經濟下行，失業數據飆升及中美關係惡化迹象。投資者要留意美國選情所引致的額外風險，及中美關係惡化對周邊地區的影響。長線可根據自身風險承受能力，分段吸納新經濟及藥業板塊比重較高股票類別基金。

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