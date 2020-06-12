二手樓價指數按周跌0.89%　四連升斷纜

中原城市領先指數CCL最新報178.64點，按周跌0.89%，四連升斷纜。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.23點，按周跌0.89%。CCL(中小型單位)報179.84點，按周跌0.82%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升4周後輕微回軟。CCL(大型單位)報172.30點，按周跌1.30%，連升2周後回軟。

本周四區一升三跌。九龍CCL_Mass報179.80點，創37周新高，按周升0.49%。港島CCL_Mass報185.13點，按周跌3.45%，跌幅為52周最大，連升4周後回軟。受社會事件影響，港島樓價較為波動。新界東CCL_Mass報193.89點，按周跌0.15%，跌幅為7周最少，連升3周後正常回軟。新界西CCL_Mass報163.61點，按周跌0.42%，跌幅為10周最少。新界兩區跌幅明顯較微。

五一長假後，樓價轉勢回升4周計，CCL累升1.54%，CCL Mass累升1.95%，CCL(中小型單位)累升1.80%，CCL(大型單位)累升0.09%。港島累升1.73%，九龍累升3.00%，新界東累升3.95%，新界西累跌0.72%。

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