【市後重點睇】油價續跌逾1% 道期升逾300點
2020年06月12日 16:17
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(Getty Images圖片)
美匯指數低見96.66；港匯報7.7501；離岸人民幣(CNH)高見7.0731；美元兌日圓徘徊於107.21；歐元企1.1324；英鎊報1.2624。金價處1,732美元。布油續跌1.5%至37.4美元；紐油跌1.8%至35.66美元。道指期貨漲逾300點。
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