【市後重點睇】油價續跌逾1%　道期升逾300點

美匯指數低見96.66；港匯報7.7501；離岸人民幣(CNH)高見7.0731；美元兌日圓徘徊於107.21；歐元企1.1324；英鎊報1.2624。金價處1,732美元。布油續跌1.5%至37.4美元；紐油跌1.8%至35.66美元。道指期貨漲逾300點。

-【愈做愈燶】國泰5月客運量瀉99%，料上半年錄得顯著虧損。

-傳騰訊促成旗下兩大遊戲直播平台合併。

●注意！金管局出帖逐一解答港元聯匯疑問。

●全球經貿戰：

-中國指摘美國封殺華為，破壞全球科技業供應鏈。

-爭端不斷之際，中國仍續買美國大豆。

●【全球攬炒】美國首季企業債務按年激增18%，創紀錄新高。

●【全球冧市】市場憂慮經濟前景，紐油續瀉半成。

●【港股格局】

●【專家點評】

●【專家樓評】

●【金融中心之爭】港星下一場戰線：中國股票期貨。

●駿隆：5月強積金人均賺842元，首5個月蝕近1.4萬。

●二手樓價指數按周跌0.89%，四連升斷纜。

●港元拆息︰1個月報0.55厘，連跌11日。

●人民幣兌每美元中間價報7.0865，較上日下調257點子，中止9連升。

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