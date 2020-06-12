致同：去年上市公司買賣協議交易量下跌10%

致同亞太區交易諮詢服務聯席負責人湯飈

會計師行致同發表報告表示，疲弱的經濟狀況下，去年上市公司買賣協議交易量下降約10%至273宗，其中廣東省、港澳地區業務收購及出售佔43%。首季業務收購減少14%，本地公司的買賣協議數量下降6%。該行亞太區交易諮詢服務聯席負責人湯飈表示，難料第二季及三季的買賣協議交易跌幅，期望第四季可以持平。

香港將落實港區國安法，市場憂慮企業急於出售資產。湯氏表示，本港約六成上市公司具中資背景，或主要在中國內地營運，相信上市公司買賣屬商業行為，主要考慮經濟，暫時未有國安法對上市公司交易影響的數據。

該行指，隨新冠肺炎疫情自年初疫情肆虐全球，引發的風險和不確定性在市場中蔓延，使企業進一步趨向保守。投資氣氛仍然疲弱，企業可能取消正進行的交易，或變賣資產以維持償債能力，在疫情緩解前，相信企業對即將進行的交易更趨審慎。另外，疫情下旅遊限制亦會減慢交易。

報告又指，去年上市公司所簽訂的買賣協議，主要目的是收購與出售業務。當中業務收購佔所有收購交易約71%，而業務出售則佔所有出售交易約87%。其他交易涉及土地使用權、物業及其他資產。另外，去年超過70%企業考慮收購或出售目標公司50%或以上股權。約半數買賣協議涉及收購或出售目標公司全部股權。

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