【中環剝花生】全球冧市純屬虛驚？
2020年06月12日 17:14
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市場憂慮美國爆發第二輪新冠肺炎疫情，加上經濟V型反彈希望落空，隔晚外圍股市急跌，港股周五(12日)亦受累，不過裂口低開559點之後，跌幅收窄，恒指二萬四關更失而復得，道指期貨亦向上，似乎只是虛驚一場？但環球經濟始終有隱憂，更大跌浪隨時來襲？
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