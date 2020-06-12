道期反彈600點　市場警告「痛苦」未完

道指期貨周五早段反彈600點至25,621點，此前市場憂慮美國爆發新一輪新冠肺炎疫情，導致周四道指收市插逾1,800點。

儘管周四遭到拋售，但標指和道指仍比3月23日觸及的低點高出37%以上，其中大部分漲幅是受那些受益於經濟重啟的股票驅動的，包括航空公司，郵輪公司和零售商。

大摩投資管理應用股市顧問小組主管Andrew Slimmon表示，從近期股市的升勢看，若僅有一天的回調才讓人震驚。他認為，股市風險胃納仍在上升，預期市場仍會面對更多的痛苦，直到近期所見的過度投機情緒銷散。

接下來，市場關注消費者信心數據以及最新的美國進出口數據，料於美國時間周五上午發布。

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