保險業推遲收取14萬份保單保費　涉84億元

新冠肺炎疫情影響各行各業，保險公司自發推出的紓緩措施及額外保障，調查發現保險公司共退還超過3.2萬份旅遊保單的保費，涉及金額逾960萬元；另有約1.45萬項與疫情相關的旅遊保險索償，所涉金額超逾300萬元。

在長期和醫療保險方面，調查指，保險業已處理近14萬份延長保費寬限期申請，連同自動延長保費寬限期而無須事先申請的保險公司，業界合共推遲收取超過84億元的年度化保費。

香港保險業聯會表示，業界銳意減輕投保人的即時財務負擔，以確保他們的保障不會因為經濟困難而受影響。該會主席許金桂指出，欣悉種種措施均獲投保人廣泛應用，正正反映保險在艱難時刻發揮的關鍵作用，以及香港保險公司願意付出更多，為投保大眾在疫境之下提供適切適時的安心保障。

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