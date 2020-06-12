九號智能料成首家發行CDR回歸A股紅籌

總部設於北京、但在開曼群島註冊的智能電動滑板車生產商九號機器人(簡稱九號智能)即將登陸A股市場！該公司周五順利通過上海科創板上市委的審議，下一步有待中國證監會進入註冊程序。若註冊成功，九號智能將成為科創板以至A股史上首家發行中國預託證券(CDR)、且具有可變利益實體(VIE)架構的紅籌企業。

據招股書介紹，九號智能計劃在科創板向存託人發行不超過704.09萬股A類普通股股票，相當於發行後總股本比例的10%，並擬用1比10的比例轉換成約7,040.91萬份CDR。而VIE在內地稱為「協議控制」，即境外公司透過多個協議，不是透過擁有股權來控制內地牌照公司。

與此同時，九號智能實行「同股不同權」架構，A類普通股每股1票，B類普通股每股5票。現時只有董事長兼首席執行官高祿峰和總裁王野兩位創辦人持有B類普通股，高祿峰透過3家公司持有13.25%股份，擁30.88%表決權；王野則透過兩家公司持有15.4%股份，擁35.87%表決權。該公司今次上市只發行A類普通股，故掛牌後高、王二人掌握大部分投票權的格局不變。

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