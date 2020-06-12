中國太保初步確認GDR發行價區間

據招股說明書，中國太保擬初始發行不超過1.02億份GDR，其中每份GDR代表5股該公司A股股票，另有超額配售權，可額外發行不超過1,028.73萬份且不超過實際初始發售規模10%的GDR。因此，是次發行GDR所代表的新增基礎證券為不超過56.58億股A股。該批GDR自上市日起120日內不得轉換為A股，即兌回限制期。

中國太保GDR的發售期為倫敦時間6月12日至6月16日，而最終發行數量及價格將根據國際市場發行情況於6月16日左右確定。該公司預計，是次發行GDR募集資金規模約19.91億美元至21.5億美元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626