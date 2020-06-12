新盤UPDATES：一手特色戶受追捧 個別做價創新高
2020年06月12日 19:29
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新一輪大型樓盤開售潮爆發前，市場資金繼續追捧一手特色戶，帶動各區現樓盤湧現大額交易，個別做價更創出新高。
●香島頂層複式戶售7,350萬元 創項目新高
特色單位屢錄高承接。中原首席營業董事何偉強表示，公司獨家代理的筲箕灣香島，成功以招標形式售出頂層複式5房連3套房連天台特色戶。單位為1座32樓C室，實用面積2,290方呎，連648方呎天台，以7,350萬元賣出，創出項目新高，呎價約32,096元。
該行於不足一個月促成項目6間特色戶成交，合共套現約3.63億元。而項目至今共售出466伙，套現約90億元，現僅餘4伙特色單位待售。
●形薈兩房連平台特色戶獲1104萬承接
新鴻基地產(00016)旗下筲箕灣形薈，售出第1B座3樓F室特色戶，實用面積431方呎，平台面積100方呎，間隔兩房，廚房屬開放式，成交價1,104萬元，呎價25,615元。
●晉海高層連平台特色戶售1460萬元
新鴻基地產(00016)的將軍澳晉海，售出2B座53樓B室特色單位，實用面積787方呎，平台面積271方呎，以1,460萬元獲買家購入，呎價18,551元。
●滿名山再沽兩座洋房 套現8480萬元
一手洋房銷情理想。嘉里建設(00683)位於屯門的滿名山，再連沽兩座洋房，套現8,480萬元。其中山庭H39號屋，實用面積1,886方呎，花園面積865方呎，天台817方呎，售價4,480萬元，呎價23,754元。項目本月至今已售出11座洋房，套現逾4.92億元。
●柏蔚山4房戶售4510.6萬 呎價逾4萬元
新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，售出2座30樓G室4房戶，實用面積1,109方呎，成交價4,510.6萬元，呎價40,673元。項目至今累售595伙，佔可售單位逾97%，套現近200億元。
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