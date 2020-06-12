新盤UPDATES：一手特色戶受追捧　個別做價創新高

新一輪大型樓盤開售潮爆發前，市場資金繼續追捧一手特色戶，帶動各區現樓盤湧現大額交易，個別做價更創出新高。

●香島頂層複式戶售7,350萬元 創項目新高

特色單位屢錄高承接。中原首席營業董事何偉強表示，公司獨家代理的筲箕灣香島，成功以招標形式售出頂層複式5房連3套房連天台特色戶。單位為1座32樓C室，實用面積2,290方呎，連648方呎天台，以7,350萬元賣出，創出項目新高，呎價約32,096元。

該行於不足一個月促成項目6間特色戶成交，合共套現約3.63億元。而項目至今共售出466伙，套現約90億元，現僅餘4伙特色單位待售。

●形薈兩房連平台特色戶獲1104萬承接

●晉海高層連平台特色戶售1460萬元

●滿名山再沽兩座洋房 套現8480萬元

●柏蔚山4房戶售4510.6萬 呎價逾4萬元

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