樓價UPDATES：特色單位難求　買家出手闊綽

特色單位放盤罕有難求，買家遇上心頭好往往出手闊綽，紅磡半島豪庭複式單位以4,600萬元理想價售出，將軍澳都會駅也有相連單位以2,580萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西區學士臺1座低層F室，實用面積649方呎，套3房間隔，以1,168萬元易手，實用呎價17,997元。

●西灣河嘉亨灣1座高層E室，實用面積約493方呎，兩房間隔，以月租22,600元承租，實用呎租約45.8元，業主於2016年3月份以約735萬元購入，租金回報約3.7厘。

●柴灣杏花邨38座中層7室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望內街，放租約3個星期，叫租18,000元，經議價後減價200元或約1%，最終以17,800元獲租客承租，實用呎租約36元。

●鰂魚涌太古城6月暫錄25宗租賃成交，平均實用呎租38元，屋苑高安閣中層B室，實用面積701方呎，3房間隔，每月叫租2.9萬元，最終減租4,000元，以2.5萬元租出，實用呎租35.7元。

●北角丹拿花園4座連天台戶，實用面積526方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以980萬元承接，實用呎價18,631元。

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九龍區

●紅磡半島豪庭2座高層複式單位，實用面積1,703方呎，4房連雙套房間隔，去年12月開價4,900萬元放售，業主見外圍經濟不穩，終願意降價300萬元，以4,600萬元易手，屬近期理想價，實用呎價27,011元。

●將軍澳都會駅1座高層相連單位，實用面積合共約1,364方呎，5房雙套房間隔，今年3月叫價2,800萬元放售，終於日前以2,580萬元沽出，共減價220萬元或約8%，實用呎價約18,915元。

●將軍澳維景灣畔15座中層D室，實用面543方呎，採大兩房間隔，望山景，以890萬元易手，實用呎價16,390元。

●茶果嶺麗港城6月至今暫錄5宗成交，平均實用呎價14,109元，成交包括5座低層H室，實用面積748方呎，套3房間隔，議價後以975萬元易手，實用呎價13,035元。

●藍田滙景花園5座低層C室，實用面積537方呎，兩房間隔，最初開價810萬元，現降價55萬元，以755萬元易手，實用呎價14,060元，新買家入市自用。

●黃大仙現崇山5B座中層D室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望內園景，4月開始放盤，開價970萬元，經議價後減價32萬元或約3.3%，獲買家以938萬元承接自用，實用呎價約17,935元。

●土瓜灣迎豐中層J室，實用面積約288方呎，一房連開放式廚房間隔，由2019年6月開始放盤，原叫價650萬元，及後累價95萬元或約15%，至近日以555萬元獲承接，實用呎價約19,271元。

●九龍塘帝景峰帝景居1座中低層C室，實用面積619方呎，兩房間隔，以1,180萬元成交，實用呎價約19,063元，原業主於2015年3月以913萬元購得，是次轉手帳面獲利267萬元，升值近三成。

●西南九龍浪澄灣6座低層A室，實用面積550方呎，兩房間隔，望海景，吸引家庭客上承接自用，放盤原先叫價約1,200萬元，輕微調減5萬元，至1,195萬元成交，實用呎價約21,727元。

●長沙灣宇晴軒6座低層D室，兩房間隔，實用面積約449方呎，以約17,500元放租約半個月，區內客洽詢，雙方議價後輕微減租700元，以16,800元租出，實用呎租約37.4元，業主於2010年6月以約325萬元購入，現享回報約6.2厘。

●長沙灣碧海藍天5座低層E室，實用面積約502方呎，兩房間隔，望海景，去年7月開始放盤，叫價930萬元，直至近日獲買家以900萬元承接，累減30萬元或約3%，實用呎價約17,928元。

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新界區

●大埔白石角逸瓏灣低座11座低層A室，實用面積737方呎，套3房間隔，早於去年3月已放盤，叫價1,250萬元，今年2月最新叫價降至980萬元，最終以945萬元沽出，實用呎價12,822元，原業主於2014年7月以727萬元一手購入，持貨約6年，是次轉手帳面獲利約218萬元，期內升值約30%。

●粉嶺牽晴間1座高層D室，實用面積約384方呎，兩房間隔，日前終以565萬元沽出，實用呎價約14,714元，原業主於2017年2月以約432.8萬元購入，持貨約3年，現轉手帳面獲利約132.2萬元，物業升值約31%，新買家為上車客。

●元朗朗屏8號3座高層J室，實用面積392方呎，一房間隔，叫價620萬元，經議價後，減價7萬元，以613萬元易手，實用呎價15,638元，屋苑6月錄得3宗成交，平均實用呎價約16,500元。

●馬灣珀麗灣3座高層戶，實用面積約549方呎，兩房間隔，享園景，成交價650萬元，實用呎價11,840元，上址去年12月叫價700萬元，上月降價至660萬元，最終累減50萬元或約7%易手。

●荃灣環宇海灣3座中高層B室，實用面積491方呎，兩房間隔，享海景，成交價820萬元，實用呎價16,701元，新買家為新盤向隅客，早前本打算購入九龍新盤，惜最後未成功入市，隨即轉投二手市場入市自用。

●屯門翠林花園A座低層4室，實用面積330方呎，兩房間隔，原業主叫價460萬元，放盤半個月，終減至445萬元成交，實用呎價13,485元。原業主於2017年4月以約345萬元購入物業，持貨滿年帳面獲利約100萬元，物業升值約29%。

●馬鞍山銀湖‧天峰3座中層G室，實用面積552方呎，兩房間隔，原叫價880萬元，放盤2個月，微減2萬元，成交價878萬元，實用呎價15,906元。

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