標指市盈率仍較2月高逾一成　應否入市惹爭論

美股周四暴瀉，勢令過去數周跳入股市的散戶投資者驚醒。Oakbrook Investment首席交易員兼組合經理Giri Cherukuri表示，大市與經濟表現脫節，雖然這只是大市大幅上漲後的一次小幅回調，但不認為這是買入機會，因為市盈率仍非常之高。事實上，以未來12個月預測盈利計，標指市盈率仍達21.3倍，較2月高位高出逾一成。

不過，摩根士丹利財富管理市場研究和策略主管Dan Skelly表示，雖然傳統上市盈率是良好的長線估值指標，但短線言作用不大，因為股價短線容易受市場情緒以及任何即日新聞影響。他指出，美股3月冧市時市盈跌至最低的時候，仍較2008年金融危機時的低位高出近30%。

IG Asia市場策略員Jingyi Pan則表示，雖然股市回調，但預期3月份的冧市不會重演，因為市場已注意到全球經濟重啟所取得的進展，而且市場上有不少人正在等待入市機會。以周四收市計，標指仍較3月底低位升34%，納指今年以來累升5.8%。

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