STERLING GP發盈警

1、由於冠狀病毒病(「COVID-19」)，導致美國許多業務在全國范圍內封鎖及居家令，這嚴重影響了公司一主要客戶的財務狀況，導致該集團於2020年5月4日申請第十一章保護令。在同日期公司的公告後，集團已於2020年6月與該客戶達成結賬協議，與該客戶相關的減值估計約為4,800萬元。

2、由於公司主要市場美國因COVID-19造成的嚴重經濟收縮，就公司所持之貿易及其他應收款項作出的預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)將確認重大虧損撥備。財務狀況和不利經濟結果的可能性是計算預期信貸虧損撥備的關鍵輸入。此外，也有無形資產的減值。

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