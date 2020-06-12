美容業疫後增長困難　資生堂冀擴大網上銷售

疫情下令美容業陷入深度危機之際，日本美容巨頭資生堂計劃加強拓展電子商貿，仿效在內地市場採用的策略，以推動疫後業務增長，社長魚谷雅彥預期，該公司的網上銷售佔整體銷售比率，將由現時約1/5，升至兩或3年後的30%。

魚谷指出，向來依賴在百貨公司專門店銷售的資生堂需要進行改革，包括培訓美容顧問更多地利用即時串流和社交媒體、提供更多科技化的購物體驗，以及投資新的網上推廣內容，這些策略都已應用於內地市場。

當前疫情對業界的挑戰，與以往的經濟滑坡不同。為阻止疫情擴散而實施的措施，打破了許多生活習慣，如早上化妝出門和晚上噴上香水去消遣。人們留在家中，令美容產品變得次要，亦令業界難以迅速回復增長。

疫情中百貨公司和美容院暫停營業，促使更多消費者轉到網上購買較便宜的化妝品，亦對業界構成挑戰。

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