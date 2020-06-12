經濟師對就業市場看法改善　失業率料緩速下降

美國5月非農業職位意外增長後，經濟師對當地今年就業市場前景的看法不再那麼悲觀，但預料明年及之後的失業率跌勢緩慢，與聯儲局主席鮑威爾稱就業市場需要一段時間恢復的說法相若。

外電調查顯示，受訪經濟師預期第2季失業率為13.4%，較上月調查低2.7個百分點；第4季失業率預測亦較上月調查降0.8個百分點，至9.5%。不過，經濟師預期明年底失業率為7%，僅較上月調查降0.4個百分點。

調查還顯示，經濟師對經濟前景的看法變化不大，預料當地今年經濟將收縮5.7%，明年回復增長4%，2022年料增長2.8%。

相反地，美國總統特朗普批評聯儲局看得太淡，他透過Twitter表示，聯儲局經常犯錯，並斷言第3和第4季經濟將非常強勁，明年更可能是美國經濟最好的年度之一。

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