東亞盈測遭削45%　股價曾瀉半成

同時，大摩將東亞目標價下調8%。消息拖累周五(12日)東亞股價曾跌5.33%，收市仍跌1.6%，收報18.44元。

摩根士丹利指出，由於中港以及海外經濟紛紛轉弱，加之東亞持續對內地資產採取「去風險」策略，或不利該行貸款增長，故調低今年相關增長預測至僅1%，相信該行進取地吸納存款的誘因亦會減少。

隨着港元及美元拆息顯著回落，大摩表示，銀行資金成本降低雖有助抵銷部分資產回報壓力，惟市場的存款競爭仍然激烈，預計東亞淨息差將會縮窄，下調今年預測0.1個百分點，至1.5%，並警告息差壓力可能大於預期。至於東亞內地市場的息差壓力，則主要因高收益零售貸款的比重下跌所致。

大摩對東亞盈利能力轉趨悲觀，估計該行今年淨利息收入將按年跌11.77%，至127.93億元；非利息收入則減少9.29%，至47.02億元，將其2020年、2021年、2022年的每股盈利預測分別下調45%、15%、12%。

鑑於收入前景充滿挑戰，大摩預計，東亞成本收入比率可能會上漲，意味着營運效率轉差。另方面，受累預期信貸損失模型的轉變及資產質素惡化，料該行信貸成本亦將保持漲勢。

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