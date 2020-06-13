東方日報B2：港股跌少截　「疫」未脫險

恒指周五曾急瀉585點，低見23,895點，惟之後有買盤吸納，致24,000點大關失而復得，全周累計跌469點或1.89%。

國企指數收市挫112點，報9,832點，全周計跌233點或2.32%，跟恒指雙雙結束連升兩周之強勢。港股總成交額逾1,160億元，沽空金額逾165億元，沽空比率為14.34%，港股通錄得淨買入逾17億元。

此外，美團早段跌逾3%後，一度逆市倒升逾3%，觸及170.1元的盤中新高；收市升0.36%，報165.6元再創收市新高。瑞信指，參考美國外賣平台Grubhub被收購的作價，非基本情景下美團每股估值可達220.58元。

與此同時，香港交易所(00388）亦由跌轉升，收市升0.61%，收報296.2元，距離一五年中創下的歷史高位311.4元不足5%。花旗指，港交所可把握在美國上市的中概股回流香港上市的機會，可望提高港股日均成交額20%及盈利10%，調高該所目標價7%至333元，維持「買入」評級。

面對中概股回流，恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄稱，現未有增加恒指成分股數目的計劃和迫切性，但預期將有更多中概股回流香港，公司將會密切關注大量中概股回流對港股結構的影響，有需要會建議增加恒指成分股數目，並指金融股及地產股於恒指之比重，或隨市場結構變化而降低。

展望後市，銀河證券業務發展董事羅尚沛指，港股早前無跟足美股反彈幅度，故下跌也不會跟足，但現時憂慮美國爆發第二波疫情，連同地緣政治風險，料港股會「Chok上Chok落」。

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