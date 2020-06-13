東方日報B2：港股跌少截 「疫」未脫險
2020年06月13日 00:07
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承接美股周四大冧市，恒生指數周五(12日)開市即失守24,000點大關，跌幅一度接近六百點，惟收市僅跌178點，報24,301點，而美團點評(03690)「跌唔落」且再創收市新高。分析認為，港股尚未脫險，短線仍處「上落市」格局。
恒指周五曾急瀉585點，低見23,895點，惟之後有買盤吸納，致24,000點大關失而復得，全周累計跌469點或1.89%。
國企指數收市挫112點，報9,832點，全周計跌233點或2.32%，跟恒指雙雙結束連升兩周之強勢。港股總成交額逾1,160億元，沽空金額逾165億元，沽空比率為14.34%，港股通錄得淨買入逾17億元。
經濟堪憂且息口低企，滙豐控股（00005）及渣打集團(02888)周五分別續挫1.45%及2.12%。花旗指，香港銀行股貸存比更高及淨息差壓力明顯，股價縱有反彈也難望持久。受累油價急挫，中國海洋石油(00883)瀉4.64%，為表現最差藍籌；中國石油(00857)及中國石油化工(00386)則分別挫2.92%及2.85%。
此外，美團早段跌逾3%後，一度逆市倒升逾3%，觸及170.1元的盤中新高；收市升0.36%，報165.6元再創收市新高。瑞信指，參考美國外賣平台Grubhub被收購的作價，非基本情景下美團每股估值可達220.58元。
與此同時，香港交易所(00388）亦由跌轉升，收市升0.61%，收報296.2元，距離一五年中創下的歷史高位311.4元不足5%。花旗指，港交所可把握在美國上市的中概股回流香港上市的機會，可望提高港股日均成交額20%及盈利10%，調高該所目標價7%至333元，維持「買入」評級。
面對中概股回流，恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄稱，現未有增加恒指成分股數目的計劃和迫切性，但預期將有更多中概股回流香港，公司將會密切關注大量中概股回流對港股結構的影響，有需要會建議增加恒指成分股數目，並指金融股及地產股於恒指之比重，或隨市場結構變化而降低。
展望後市，銀河證券業務發展董事羅尚沛指，港股早前無跟足美股反彈幅度，故下跌也不會跟足，但現時憂慮美國爆發第二波疫情，連同地緣政治風險，料港股會「Chok上Chok落」。
港股美國預託證券(ADR)周五早段個別發展，滙控報37.28元，較香港收市價低0.02元；騰訊控股(00700)報442.92元，較港高1.92元。若按比例計，相當於恒指微升14點。
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