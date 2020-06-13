內地打擊跨境賭博　濠賭股捱沽

人行副行長范一飛要求各單位強化統籌協調，做好資訊共享；強化分工協作，加大涉賭帳戶、涉賭資金活動懲處力度；嚴肅問責持牌支付服務主體的責任等。

花旗發表報告，表示人行會議只是重申嚴打跨境博彩資金流的意向，料對澳門賭業中介(俗稱疊碼仔)和未來澳門貴賓廳生意的復甦影響相對較大。

美高梅中國於發票據前披露，今年四月經營收益為1.225億元，同期現金經營開支(不包括租金、利息、浮動博彩稅及預期資本開支)約3.461億元，有關開支大幅超過公司在澳門兩座物業所賺取的金額。

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