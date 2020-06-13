內地打擊跨境賭博 濠賭股捱沽
2020年06月13日 00:12
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澳門博彩業近月營運陷困。
人民銀行近日聯同銀保監會、外匯局、海關總署、公安部等在北京召開專題研究會議，部署打擊和治理跨境賭博資金鏈工作。部分澳門博彩股周五出現回吐壓力，金沙中國(01928)及永利澳門(01128)股價周五(12日)分別收挫0.76%和1.74%。
人行副行長范一飛要求各單位強化統籌協調，做好資訊共享；強化分工協作，加大涉賭帳戶、涉賭資金活動懲處力度；嚴肅問責持牌支付服務主體的責任等。
花旗發表報告，表示人行會議只是重申嚴打跨境博彩資金流的意向，料對澳門賭業中介(俗稱疊碼仔)和未來澳門貴賓廳生意的復甦影響相對較大。
此外，澳門博企繼續發債「撲水」。其中，美高梅中國(02282)發行本金額5億美元的五年期票據，票面息率5.25厘，集資淨額約4.93億美元(約38.45億港元)，將用於償還循環信貸融通下的部分未償還款項，以及作一般公司用途。
美高梅中國於發票據前披露，今年四月經營收益為1.225億元，同期現金經營開支(不包括租金、利息、浮動博彩稅及預期資本開支)約3.461億元，有關開支大幅超過公司在澳門兩座物業所賺取的金額。
永利澳門(01128)亦於日前建議發行新系列優先票據，公司在相關通告中估計，4和5月兩個月營業收入介乎1,790萬至1,900萬美元，按年大跌逾九成七；經調整物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)更按年由盈轉虧，虧損介乎1.188億至1.261億美元(約9.2億至9.8億港元)，去年同期則錄2.152億美元盈利。
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