歐股個別發展　Pearson急漲11%

市場對經濟前景仍保持審慎，歐洲股市周五(12日)個別發展。英國富時100指數收報6,105點，升28點或0.47%；法國CAC指數收報4,839點，升23點或0.49%；德國DAX指數收報11,949點，跌21點或0.18%。

新冠肺炎疫情影響英國經濟，英國4月國內生產總值(GDP_按月下挫20.4%，為有紀錄以來最大的按月跌幅，市場預期跌18.2%；按年則下跌24.5%。

英國教育出版社Pearson股價全日上漲11.7%。此前，維權投資機構Cevian Capital披露買入了Pearson約5.4%股權。

野戰用品製造商Games Workshop預期5月底止季度收入約3.4億美元，股價收市升8.73%。

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