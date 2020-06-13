美股收市：道指收漲477點　結束3連跌

經歷周四大跌之後，美股周五(12日)走勢反覆向好，3大指數大幅高開後，至中後段一度全面轉跌，但至收市仍能重拾升勢。

道指最多曾升837點，但至中後段一度蒸發所有升幅並轉跌最多49點，尾市恢復升勢，收報25,605點，升477點或1.9%，結束連續3日跌勢。標指收報3,041點，升39點或1.31%；納指收報9,588點，升96點或1.01%。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌5.55%、4.78%、2.3%。

航空及郵輪股周五回升，美國4大航空公司(美國航空、達美航空、美國西南航空，以及聯合航空)全日升幅介乎9%至19%。挪威郵輪收市急升18.84%；嘉年華郵輪則上漲14.56%。

TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示，考慮到美股此前在低位回升逾30%，故相信出現回調是合理的。他認為，目前最關鍵的是美國各個州份重啟經濟的步伐是否符合市場預期。

ClientFirst Strategy首席行政總裁Mitchell Goldberg指出，在技術上，標指上月重上200天線後，投資者便開始重新入市，當中現金水平較高的對沖基金表現已經落後大市，相信該些基金會繼續入市來尋求回報。

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