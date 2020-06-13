美眾議院或不加修改通過法案　加強對中概股監管

中美金融戰持續升溫！併購媒體平台CTFN引述兩名知情人士指，美國眾議院可能在不作修改的情況下，直接通過加強對中概股監管的法案。該法案可能導致中國公司被禁止在美國股票交易所上市交易。

美國參議院早在5月20日通過該法案，其建議加強對中國及其他國家在美國證券交易所上市的監管，或導致一些已上市公司除牌，受影響的公司包括俗稱「中概股」的在美上市中資企業，如阿里巴巴、百度等。

有關法案目前正等待眾議院審議通過，並呈交總統簽署成為法例。不過，由於美國多地出現示威活動，暫時分散了眾議院的審議進展。

報道引述知情人士指出，美國國會議員們未必想讓中國公司從美國退市，而是希望藉着擴大美國證交會(SEC)和美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的監管範圍到中概股方面，來表明「美國是認真的」。

消息人士又指，預計美國總統特朗普將會支持該法案。

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