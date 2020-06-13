金價愈升愈有　中國投資者在加拿大掃多個金礦

自年初以來，金價愈升愈有。外電報道，隨着金價上揚，中國礦業公司趁機會收購加拿大的小型黃金生產商。

由於新冠肺炎疫情的不確定性和前所未有的全球刺激措施，今年現貨黃金價格和金礦股的表現跑贏全球股市。此前，由於對全球增長前景的擔憂，去年金價上漲18%，幫助促成了最近幾個月的一系列交易。

事實上，Guyana Goldfields的收購交易競爭激烈，對其初始報價來自Silvercorp Metals，該公司4月27日提出以每股0.6加元的價格或通過換股交易，以收購Guyana Goldfields。但Gran Colombia Gold隨即加入戰團，將報價提高至每股0.9加元，促使Silvercorp將報價提高至每股1.3加元。然而，最終都輸給紫金礦業的每股1.85加元出價，是最初每股0.6加元的3倍多。

自去年11月宣布計劃併購在產或即將投產金礦項目以來，紫金礦業一直在大肆收購。去年12月，該公司以13.7億加元現金，收購了另一家加拿大礦企Continental Gold。

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