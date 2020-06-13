【星之谷】東歐小國「爆紅」　成移民英國「暗道」

移民潮去年正式揭開序幕，葡萄牙是芸芸多個國家之中，最受港人嚮往目的地之一，原因是可以作為通往英國的「暗道」，而且成本較低。不過近期有東歐小國正在「帶風向」，吸引不少港人申請移民，正是巴爾幹半島國家保加利亞。

近期不少移民公司開始「吹風」，叫大家不妨考慮保加利亞這個人口約700萬、盛產玫瑰的國家。到底和葡萄牙比較，這個國家「含金量」有多高？

若申請保加利亞「慢證」，須斥51.5萬歐元(約450萬港元)投資當地國債或股票，半年後取得永久居留權，5年後便能入籍取得歐盟護照，毋須坐移民監；之後可以再透過歐盟護照進入愛爾蘭，最終能順利到達英國，期間毋須放棄香港工作。

至於葡萄牙，只要在首都里斯本或其他城市買一層35萬歐元(約308萬港元)物業，5年內住滿35日，毋須坐「移民監」，便能入籍兼取得歐盟護照，同樣最終能夠移居英國，亦不需要放棄香港工作。

牌面上保加利亞看似較弱，移民成本較高，不過這個東歐小國相對葡萄牙，最少有三大優勢：

【優勢一：先審批，後投資】

如果擔心自己移民資格成疑，經保加利亞申請是較為安心，原因是這個國家移民局採取「先審批，後投資」方式，填寫申請表幾個月後便能獲知預批結果，之後才決定是否正式投資移民，對於申請人而言，靈活性非常高。

葡萄牙則是「先投資，後審批」。買了樓，過了尾數，才可申請黃金簽證。若果投資35萬歐元買30年或以上樓齡或重建區的樓，即是買二手翻新樓以符合移民局標準；如果是自己DIY，到建築師樓找則師或經小型發展商進行翻新，可能有不達標風險。若果買新樓或不需翻新的二手樓，投資門檻則升至50萬歐元(440萬港元)或以上，成本較高。

【優勢二：毋須語言考試】

申請移民到保加利亞，毋須通過語文考試；相反葡萄牙則要求通過CIPLE A2語文考試，相等於小學程度；惟對於不少中年人及長者而言，由於學習細胞退化，貿然學多一國語言，可能是一項莫大挑戰。

【優勢三：可投資股票】

保加利亞容許移民申請者買股票，毋須一定買樓。雖然香港人都是「磚頭控」，但隔山買牛，難保證所買物業是否有不合理溢價(premium)，而且能否順利租出都成疑。股票資訊則較透明，參與者較多，交易所掛出的買賣價格都較市場化。

保加利亞投資門檻比葡萄牙高，但最終兩者投資總額未必差太遠，為甚麼？雖然葡萄牙投資移民要求是買35萬歐元物業，但物業價格很難「齊戢戢」35萬歐元，最終「扑鎚價」或許要40萬至45萬歐元；而買股票或國債較容易準確投資51.5萬歐元，故此兩者最終投資額相距不遠。

無論選擇保加利亞或葡萄牙，最終目的都不是要定居當地，而是為了獲得歐盟護照，子女可以免費到愛爾蘭讀中、小學，5年後入籍愛爾蘭，然後根據英國和愛爾蘭的Common Travel Agreement(共同旅遊區協議)，自由到英國居住、工作、享受公民福利，何樂而不為？

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。

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