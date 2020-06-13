【全球救市】分析料英倫銀行勢將增加買債規模

財經媒體彭博調查顯示，分析預期英倫銀行(英國央行)將在下周加大力度應對新冠肺炎疫情影響，將債券購買規模再提高1,000億英鎊(約9,779億港元)。央行行長貝利承諾，決策者隨時準備採取行動以應對經濟衰退衝擊。

根據調查，英倫銀行貨幣政策委員會下周四(18日)料將一致通過把資產購買目標提高到7,450億英鎊，維持基準利率在0.1厘不變。部分經濟學家更預料，資產購買規模將會提高2,000億英鎊。

英國經濟在4月收縮超過20%，相當於損失了大約18年來的經濟產出。貝利周五(12日)重申，隨時準備採取更多行動以支持經濟。他認為，英國仍處於危機之中，不過儘管經濟收縮幅度「巨大」，卻基本符合央行預測。目前已有經濟正在緩慢復甦的迹象。

部分分析預期，英倫銀行將在今年底將利率降至零，這將加劇市場對最終實施負利率的猜測，央行目前正在評估該項政策。不過這仍在很大程度上被視為最後的選擇，分析認為更可能的選擇是增加資產購買規模，調整央行的貸款計劃，或針對特定債券市場利率採取某種形式的孳息率曲線控制措施。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626