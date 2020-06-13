1周10大驚奇：世界格局正轉變！另類經濟危機醞釀中？

2020年「六絕月」過了近半，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅。截至目前，異象錯失了近期升浪，猶如「股神」巴菲特般！之後會如何呢？還是小心吧！

【1、世界格局正轉變！「股神」老矣？】

美股在3月見底後大幅反彈，納指更再創新高，惹來市場上愈來愈多人嘲笑「股神」巴菲特(Warren Buffett)錯失「巨幅升浪」，甚至笑他是「蠢材」！

體育和流行文化部落格「Barstool Sports」創辦人Dave Portnoy近日在社交媒體帳戶Twitter上傳影片，表示「巴菲特是白癡，看看我，真的太輕鬆，我就是一直印銀紙，每隻股票都狂升。為何要在航空股日日大漲20%時獲利走人？輸家才這樣做，贏家會把籌碼全部下注...我會賺到10億美元(約78億港元)。」

由於巴菲特在5月上旬透露已沽清航空股，故上述仁兄明顯是「寸」巴菲特。

Portnoy的留言當然傳遍財經界，之後他又說：「我相信巴菲特是很棒的，但說到股票，他輸了，現在我才是隊長。」

就連美國億萬富翁投資者、資產管理機構Fisher Investments創辦人Ken Fisher也認為，巴菲特在疫情大冧市時選擇「靜觀其變」，並未採取大動作的原因，很可能是因他的年紀問題。

他認為，巴菲特已89歲，就像其他著名投資者一樣，隨着年紀增長，變得更為謹慎。他說：「現實是包括我父親在內的偉大投資者，到了一定的年紀會開始失去優勢，我並不是說巴菲特失去優勢，但就歷史而言，我找不到像他這個年紀，還能在危機中避免停滯的人。」

他續說：「他們在危機中變得不活躍......我覺得巴菲特就是這樣，因年紀關係，他變得相對不活躍，我會不會說錯呢？或許吧！」

就此，美國著名白手興家的億萬富翁、NBA達拉斯小牛班主Mark Cuban認為，這證明目前的股市真的很像當年(千禧年)科網泡沫。他警告：「倘若你現在嚼着口香膠輕鬆散步，並賺大錢，事實是跟1990年代末期沒甚麼分別。每個人都是天才......這種情況與科網泡沫年代一樣。」

更甚的是，高盛前分析師Joseph Mauro透露，他的10歲兒子告訴他，其隊伍有一半人開始炒股！

【2、世界格局正轉變！索羅斯前「軍師」也老矣？】

除了「股神」外，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、不足一個月前警告美股估值過高的殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒也可能「老矣」。他本周表示，股市反彈勢頭令他感到慚愧，自言低估聯儲局的威力。

他指出，過去數年對股市感到憂慮主要是由於平錢氾濫，令企業債務過度增長，當疫情爆發，令他很大程度上相信信貸泡沫終於要爆破，去槓桿的過程可能為時數年。這個憂慮導致他未能把握股市強勁反彈勢頭，在標指自低位反彈近40%期間，他的投資回報只有3%。

自德魯肯米勒5月12日對美股估值作出警告以來，標指漲近11%。如今，他表示想法已改變，承認低估了很多事，聯儲局的刺激措施，加上投資者對經濟重啟的樂觀預期，令許多3月份遭重創的股份回勇，在當前的技術性上升動力下，股市有望進一步上升。

●他認錯仲大鑊？

不過，這不是他第一次認錯，去年12月聖誕節前，他也承認「完全錯過了今年升浪」。

回看他在12月18日表示，自己今年(即2019年)沒有接受足夠風險，不能夠完全「食正」股市巨大升浪。事實上，早在2019年6月，他表示要放棄一切投資項目，將資金轉至美債，目的不是為賺錢，而是不想在這種充滿不確定的環境中投資，因中美貿易戰在當年5月升級。在這「保守策略」之前，他是將93%資金用作投資。

(註：不過，就在他認錯後，股市再升兩個月左右，就在今年2月底時勁冧。)

●估聯儲減息至「零」中了...

他在2019年12月時又表示，如果美國經濟疲弱，聯儲局將在未來18個月內減息至「零」(結果在2020年3月言中)。他又稱，美國經濟未必一定衰退，但確實看到很多警號，擔心總統特朗普在競選連任時搞垮了一個脆弱的經濟，並認為特朗普不會在2020年贏得連任。

更重要的是，他早於2018年底全球大冧市時認為，全球股市快將進入熊市，結果在2019年12月時他說：「我大錯特錯了！我在事情實際發生變化前就改變了立場，並對2019年過於謹慎。」

對於曾為索羅斯「軍師」、狙擊英鎊，以及2008年金融海嘯滿街「鮮血」時仍能大賺的金融大鱷而言，「謹慎」及「避免風險」絕對不是德魯肯米勒的用詞，但他當時確實老貓燒鬚。

【3、世界格局正轉變！他相信短期會更動盪】

除了「著名老外」之外，華人界也有謹慎的著名投資者！在2015年中港股市大冧時仍狂賺而成名的華夏基金(香港)首席投資官Gan Tian本周透露，仍持有大量現金及「建立淡倉」，因預期隨着11月美國總統大選逼近，中美局勢將會升級！

中國華夏基金是國內管理資產規模最大的基金管理公司之一。Gan Tian管理着近4億美元的對沖基金資產。

他稱，當前的策略是「積累現金、建立淡倉」，因中美博弈會波及金融市場。

值得一提的是，他與「股神」巴菲特差不多，今年2、3月份也幾乎全部清倉，避開了疫情引發的全球股市暴跌，但即使現在市場大幅反彈，也仍然選擇了按兵不動，目前其基金現金比例達60%。

他說：「我感覺到重大宏觀變化，所以很快地減持了倉位，不管持倉個股是否有很好的業績。」事實上，於2015年，其管理的華夏中國增長基金實現了14.9%回報，那年A股遭遇崩潰，印證了他在基金界的地位。

【4、另類危機！蝗軍未死 再次出動恐釀糧食危機】

事實上，投資者要小心，經濟危機恐接二連三，而且是「另類」的！本周有傳媒引述專家警告，蝗蟲大軍仍然來勢洶洶，新一波沙漠蝗災恐席捲非洲、亞洲及中東部分地區，料將重創多國農業收成和糧食安全，蝗蟲危機將如滾雪球般愈滾愈大！

報道指出，第一批蝗蟲大軍於去年12月現蹤，目前的旱季本不利牠們生存，但近期反常大雨，卻讓蝗蟲大舉繁殖，引發新一波蝗災。

據悉，棲息在西非至印度的沙漠蝗蟲破壞力最大，牠們喜歡在潮濕環境繁殖。這些蝗蟲的生命周期約3個月，蟲卵會在2周後孵化，約6周後化為成蟲，一天能吃進跟自己體重相當的食物，每日平均可飛行150公里覓食。

其中，肯亞正遭逢70年以來最嚴重蝗災，牲畜業賴以維生的草木正被蝗蟲搶食一空。埃塞俄比亞和索馬里則正面臨25年以來最嚴重蝗災，蝗蟲大軍也大肆破壞烏干達、印度和巴基斯坦的農作物。專家擔心，索馬里和南蘇丹的異常降雨和局勢不穩，恐破壞非洲東部和非洲之角遏止蝗災的成效。

聯合國糧農組織(FAO)蝗蟲預測專家Keith Cressman指出，未來幾個月，蝗蟲大軍料將北移至埃塞俄比亞和南蘇丹。由於南蘇丹食物價格高昂，恐加劇糧食危機。

饑荒預警系統(FEWS NET)估計，蝗蟲破壞的作物，可能在索馬里足以餵飽28萬人達6個月。

更重要的是，Cressman表示，愈來愈難以捉摸的天氣將是蝗蟲危機持續多久，以及影響規模的關鍵。蝗蟲大軍如今已經抵達印度和巴基斯坦邊界。

【5、另類危機！全球40萬船員「吊吊揈」 恐危及國際貿易】

除了「蝗軍」外，物流也亂到七彩！疫情令各地實施旅遊禁令，使高達40萬名船員仍受困在海上或滯留港口，國際海運業就此警告，這將危及全球航運貿易！

報道指出，在業界擔憂船員安全及疲勞持續增加的情況下，一家德國所屬的郵輪上周拒絕啟航，除非有輪替船員，接下來恐怕有愈來愈多海運業跟進。

事緣因應疫情危機而緊急延長的船員僱傭契約，將在6月16日到期，許多船員的工作時間已經超期數月，也超過法規限制。船主、公會及船長皆對安全疑慮提出警告。

國際航運商會(ICS)秘書長Guy Platten說：「這就像不斷倒數的計時炸彈......部分船員留在甲板上的時間已超過一年，時間拖得愈久，對供應鏈的風險就愈大。」

事實上，「海運」是推動全球化的引擎，全球約八成的貨運量是由貨櫃船、油輪、散貨船載運。然而，旅遊禁令擾亂了船運貿易，使船員無法上岸返鄉或靠岸換班。

由於許多船員難以取得出入境證，商業客機停飛也增加船員移動的困難程度。據悉，在全球9.6萬艘商船上工作的180萬名船員中，逾1/5受影響。

新加坡船務集團Synergy Marine行政總裁Rajesh Unni表示，像荷蘭等部分政府已採取行動，「但執行力度和速度都不夠，政府必須意識到他們是必要勞工。若要確保供應鏈無影響，就不能忽略他們的健康。」

全球最大集裝箱航運公司馬士基(Maersk)亦稱，當務之急是在重點國家之間設置「安全通道」，像是菲律賓、印度及全球船員換班的樞紐港口。集團迫切需要解決方法和全球合作。

【6、另類危機！美詐騙集團盜領失業救濟金 恐再惹暴動】

另一個危機就與「錢」有關！本周有報道指，美國失業救濟金遭「詐領」，導致許多人收不到錢，或加劇國內暴動！

報道指出，有近6.5億美元(約507億港元)的救濟金遭到詐騙集團盜領，由於美國目前失業人口已達4,270萬人，相關部門無法負荷大量業務，導致詐騙集團有機可乘，冒充事主領補助。

雖然現時美國共有4,270萬人申請失業救濟金，但僅有2,150萬人領到，這讓詐騙集團有機可乘，畢竟一個星期可以領取達600美元(約4,680港元)。

美國國安部表示，目前損失約6.5億美元，已追回3.33億美元(約25.9億港元)。司法部也再着手調查，目前以華盛頓州情況最嚴重，引發外界擔憂。

有媒體報道，隨着疫情蔓延，詐騙案件逐步增加，詐騙集團多以「疫情爆發」、「恐慌購物」、「居家隔離」、「經濟蕭條」為名，引伸出各種詐騙手法，由口罩到網購系統、政府救濟補助、疫苗投資等，民眾須多留意。

【7、內房危機！208家房產相關企業破產 未來料續升】

除了外圍有隱憂，內地也有值得關注的地方。據內媒報道，今年中國內地經濟增長大幅放緩，加上新冠肺炎疫情肆虐，不少中小型房地產開發商因資金斷裂而倒閉。綜合中國人民法院公告的數據顯示，今年截至上周五(6月5日)為止，中國房地產相關企業的破產數量已高達208家，而去年上半年則約289家，並預估未來房企破產數量將持續上升，樓市危機一觸即發。

該報道引述分析人士指，目前宣布破產的房企以三、四線的中小型房企為主，這些房企實力較低，抵禦風險能力較弱。據統計，近年中國房地產相關企業的破產數量陸續呈上升趨勢，2018年及2019年的破產總數分別約458家及527家。

【8、世界變了！傳蘋果公司自研晶片 行業生態或大變】

事實上，全球投資者正經歷世界大局轉變，切勿掉以輕心，科技戰正是其一！Evercore ISI分析師Amit Daryanani本周表示，市場低估了蘋果公司(Apple Inc.)對自行研發晶片的決心和野心，真正的重點在於對業界生態的衝擊。

報道指出，蘋果公司計劃在6月22日的年度全球開發者大會(WWDC)上宣布，Mac電腦將改採自主研發的處理器，以取代英特爾(Intel)的晶片。

此時發表是為了讓外部開發者有時間進行調整，好讓蘋果公司在2021年推出採用自家晶片的新款Mac電腦。雖然Mac佔蘋果公司收入比例不到10%，對公司整體毛利率影響不大，但Daryanani表示，蘋果公司持續展現其晶片研發能力，確實是個里程碑，因為自家接手半導體業務依然是擴大產品毛利率的關鍵。一旦所有型號都換成蘋果公司自研晶片，Mac部門的毛利率可望提高5個百分點。

因此，Daryanani維持對蘋果公司「跑贏大市」評級和目標價360美元。過去一個月，蘋果公司股價已累漲11%。

事實上，已有消息指，蘋果公司計劃在本月下旬推出使用自家晶片的Mac電腦，採用晶片設計公司ARM架構，並委託台積電製造，取代先前英特爾晶片。若成真，對台積電而言可能是利好。Mac晶片可能將由台積電最先進的5納米製程製造。

【9、世界變了！僅25%美國人仍信資本主義會更好】

除了科技大戰外，連「資本主義」也受到質疑，預示全球各地的民眾衝突並非偶然，而且可能會不斷擴大！億萬富豪、估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理瓊斯(Paul Tudor Jones)所創立的獨立研究機構，與Harris Poll及Just Capital一同合作，就資本主義與疫情的關係訪問了1,000位美國人，詢問他們在疫情後對資本主義的看法。

結果顯示，僅25%人相信，目前的資本主義會對社會更好；19%人認為資本主義根本不可能令社會變好；56%人認為資本主義應該進化。29%人認同今天的資本主義社會能將希望帶給下一代的；有20%人認為不是下一代理想的社會；51%人認為要變得更好才行。

事實證明，美國民眾已認為資本主義解決不了社會上的不平等，是重要的警號！其實，全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、號稱為新一代「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)早已警告，美國的資本主義在很多人心中已不再有效，貧富懸殊加劇使社會潛在的不穩定似1930年代！

他相信，美國的資本主義存在瑕疵，並已在教育、社會流動、資產，以及收入等方面，造成了具破壞性及不斷擴大的差距，最終恐會造成另一場革命。他指出，有統計數據顯示，美國最基層的60%人賺到的錢進一步被首40%人拋離。換言之，美國不但貧富懸殊擴大，而且窮人變得更多。舉例來說，社會上層群組擁有的財富是其餘人口的10倍以上，自1980年以來已累升6倍。相比之下，窮人的健康整體向下，美國收入最少的男性平均較其他人短命10年。財富不均將令衝突增加，強化了民粹主義，這通常會演變為革命或其他類似的行動。

誠然，經歷疫情後，更暴露了社會的不平等現象，為資本主義社會體制帶來危機，經濟停擺、非裔美國人更易失業，加上暴動，令不少企業都預警資本主義危機即將到來，例如企業舵手的工資備受關注，如何令基層更有權力將會是未來企業的生存關鍵。

【10、世界變了！疫情催谷「近藤麻理惠」效應 時裝業須轉型】

最後分享的是，除了國際大環境外，微細到連「民生」也有變化，不可不察！著名服裝品牌Zara母公司印地紡集團(Inditex)本周公布，錄得上市以來首次單季虧損，凸顯疫情封鎖措施可能已使時尚產業出現永久轉變。

報道指出，印地紡集團已對營運大舉投資，要快速推出快時尚產品，並在網絡和門市同步銷售。然而，封鎖措施導致消費者不願「盛裝打扮」，因毋須逛街，使許多人已重新評估自己的購買力和採購項目。

由於消費者已重新整理衣櫃，令「近藤麻理惠」(Marie Kondo)的收納風格大受歡迎，許多衣物都被打包捐贈。慈善商店甚至警告，他們無力處理大量湧入的捐贈衣物。

所謂「近藤麻理惠」，是日本「收納教主」，由於其帶領的熱潮，令Marie Kondo變成一個動詞，代表打掃、去繁化簡。而響應「斷捨離」(斷絕不需要的東西，捨棄多餘的廢物，脫離對物品的執着)的全球「粉絲」，不是讓慈善中心、二手店大爆滿，就是讓垃圾場堆積如山。

因此，Zara也要轉型了，由「快時尚」轉至「慢時尚」風潮，因後者在封鎖措施前已開始興起，更何況目前！瑞典環保少女Greta Thunberg的崛起，亦促使消費者轉而尋求品質更好、更耐穿，以及對動物、人類和地球友善的服裝。

至於後疫情時代，時尚產業的成功取決於幾項重要因素，其中之一是強勁的網絡產品陣容、精簡的庫存、靈活性，以及讓消費者滿意的價格。此外，消費者要求業界更真誠，各品牌必須了解目前正是與顧客建立尊重關係的重要時刻。

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