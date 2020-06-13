港府：美國有權限制港銀美元結算 惟市場如震盪美必受影響

財政司長陳茂波出席電台節目時表示，美國有權限制香港銀行採取美元結算，但強調香港是第三大的美元結算中心，金融市場互相連繫，一旦香港市場有任何震盪，美國必定有影響，亦會動搖其他持美元作外匯儲備的投資者信心，而且現時愈來愈多國家在交易時，嘗試使用美元以外的貨幣，以減低匯率風險。

他稱，聯繫匯率制度對香港維持國際金融中心地位很重要，過去30多年行之有效，政府無意檢討，亦不認為有需要改變，又指香港有信心處理任何衝擊。

此外，陳茂波指得悉近日有投資者查詢境外開戶問題，惟數量遠不及去年社會動盪時期，近日市場亦沒有資金外流情況，反之有近500億港元流入，呼籲市場不需要過慮。

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