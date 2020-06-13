致富智庫：想自己聰明、兒女更醒？11個法則包有意外收穫

也許每個人都想更聰明，又或許作為父母的，都想自己的兒女聰明伶俐。那麼，有甚麼方法可以讓自己或兒女更醒目呢？外國傳媒就引述了多項研究發現，若持之以恒選擇以下的其中幾個方法，一定會令你有意想不到的收穫：

【不要沉迷智能手機】

智能手機可說是本世紀改變了全人類生活習慣的發明，為工作帶來了方便，亦帶來了負擔。研究顯示，若不停地看手機、不停地查看電子郵件，反而會令你的注意力紊亂，減弱創造力。不少研究已發現，由於「執筆」機會少了，使年輕人更容易變「文盲」。若想聰明一些，緊記不能廢棄「傳統」，嘗試少看智能手機。

【多睡覺】

研究已證明，睡覺愈少的人，思路愈不清晰，更不利記憶力。中午小睡片刻、早睡早起，盡量每日睡覺8小時，才是養生之道。同樣道理，若遇到一些人生「重大」的決定，例如結婚買樓，緊記不要在晚上作決定，而是應「睡個好覺」，早上起床才決定。

【多學外語】

每一門外語的文法不一，多學一些自己完全不懂的語言，會鍛鍊到你的決策和情緒，因為學習語文是需要放膽講，才算是真正學懂。在學習過程中，文字的不同亦可以訓練到大腦思維。

【飲足夠的水】

研究發現，「脫水」會促使大腦運轉更費力，長期飲水不足會抑制大腦的能力。

【食朱古力及飲紅酒】

雖說多吃朱古力會容易影響牙齒健康，但據稱它含有可以提升記憶力的「類黃酮」。另外，紅酒也含有類黃酮。兩者不妨間中淺嘗一下。

【用手寫字】

科技進步，相信不少人每天「用手寫字」的機會已很少，但原來這很重要。有專家曾以腦部掃描顯示，用手寫字比打字會使腦部參與更多，在紙上寫下某事，會更容易記住。換言之，家長們切勿忽視讓兒女「寫字」的重要性，尤其是目前資訊發達。

【番茄工作法】

所謂「番茄工作法」(Pomodoro Technique)，簡單來說，就是不要一口氣地完成工作。嘗試先設定法定時間，通常是25分鐘，之後短暫休息3至5分鐘；每四個25分鐘，再休息15至30分鐘。緊記凡事「磨爛蓆」不是好方法，在學人士也不妨參考一下，不要以為可長期作戰而不用休息。

【喝咖啡】

有研究顯示，每天喝4杯咖啡的女性，比每天只喝1杯的女性，患上抑鬱症的機會更小。亦有研究證明，咖啡可以促進短期記憶力。

【勿多心，要做專家】

精通一項你真正喜歡的工作，就能使你的大腦運轉更有效。不需要令自己成為「通才」。

【寫評論】

科技進步及社交媒體興起，很多人都試過在網上發表評論，這亦是好的，將你的意見用鍵盤打出來，會幫你更好地了解自己。

【旅行】

有研究發現，經常只在擁擠的街道，會損害記憶力和自控能力，因為大腦要處理所有的刺激物。請緊記，親親大自然是必須的，可幫助你的大腦得到恢復。有機會的話，離開居住地去外國旅行更有助大腦開發。

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