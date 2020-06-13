【全球攬炒】歐央行官員：歐元區短期內通縮壓力大

歐洲央行政策制訂者、西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos表示，新冠肺炎危機在中期給通脹造成下行壓力，這是歐洲央行擴大寬鬆措施的原因之一。

他補充，在過去幾個月中，基於模型的通縮指標明顯升高，料短期內將有相當大的通縮壓力。目前，主要擔心的問題之一是歐元區國家政策受到財政空間的「約束」

，可能導致非常不同的反應及分歧，最終或破壞單一市場，而歐洲央行採取行動避免「碎片化」。

此外，他認為歐盟應對危機的最初措施規模太小。至於新提議的一籃子計劃是朝正確方向邁出的更重要一步，但亦擔心該筆資金無法以足夠快的速度到達各國。

歐洲央行政策制訂者、西班牙央行行長Pablo Hernandez de Cos表示，新冠肺炎危機在中期給通脹造成下行壓力，這是歐洲央行擴大寬鬆措施的原因之一。

他補充，在過去幾個月中，基於模型的通縮指標明顯升高，料短期內將有相當大的通縮壓力。目前，主要擔心的問題之一是歐元區國家政策受到財政空間的「約束」

，可能導致非常不同的反應及分歧，最終或破壞單一市場，而歐洲央行採取行動避免「碎片化」。

此外，他認為歐盟應對危機的最初措施規模太小。至於新提議的一籃子計劃是朝正確方向邁出的更重要一步，但亦擔心該筆資金無法以足夠快的速度到達各國。