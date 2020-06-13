美國運通中國合資公司獲發銀行卡清算業務許可證

中國人民銀行公布，會同中銀保監審查通過「連通(杭州)技術服務有限公司」提交的銀行卡清算機構開業申請，並向其核發銀行卡清算業務許可證。

連通公司是美國運通(American Express)在中國境內發起設立的合資公司，獲得許可後，可在中國境內拓展成員機構、授權發行和受理「美國運通」品牌的銀行卡。按照相關規定，連通公司應在取得銀行卡清算業務許可證之日起6個月內，正式開辦銀行卡清算業務。

人行指出，這是中國擴大金融業對外開放、深化金融供給側改革的又一具體反映，有利於提高中國支付清算服務水平和人民幣國際化，為金融消費者提供多元化和差異化的支付服務。

下一步，人行將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡市場准入工作，並持續完善准入後全流程監管體系，在開放的同時切實維護金融穩定。

美國運通董事長兼首席執行官施愷睿表示，非常高興能成為第一家獲得銀行卡清算業務許可證的外卡組織。這也意味着集團的長期發展戰略向前邁出重要一步。無論對美國運通，還是對中國支付行業的持續增長和發展來說，這都是歷史性的時刻。

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