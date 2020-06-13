【收購撻Q】Cineworld放棄組北美最大院線

受疫情影響，英國戲院商Cineworld宣布中止斥資21.5億加元收購加拿大同業Cineplex，放棄組成北美洲最大院線的計劃。

Cineworld去年12月同意每股34加元，相當於當時溢價42%收購Cineplex，並計劃交易透過舉債來融資。

Cineworld發表聲明，指Cineplex違反合併條款並且不願意作出修正，並提到對方業務情況轉壞。Cineplex則指，Cineworld中止收購協議沒有法律基礎。

最近不約而若有多宗收購交易，基於疫情影響業務的理由而告欠。本周較早前，美國商場大業主Simon Property Group宣布放棄斥資36億美元收購競爭對手Taubman Centers。

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