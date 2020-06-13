【疫後商機】美超市送貨初創企業Instacart估值逾千億元

美國超市送貨初創企業Instacart宣布新一輪融資，獲俄羅斯富豪Yuri Milner旗下DST Global及創投基金General Catalyst注資2.25億美元，並令估值升至137億美元(約1,068億港元)，相當於2017年亞馬遜收購高級超市Whole Foods Market的作價。

Instacart估值節節上升，反映新冠肺炎在全球爆發，消費者為減低感染風險，紛紛轉向網購糧食和日用品的大趨勢。

另外，消息透露，美國送餐初創企業DoorDash亦接近完成新一輪融資，估計或升至超過150億美元。本周三，歐洲送餐企業Just Eat Takeaway同意以73億美元股份收購美國同業GrubHub，作價較上月有逾60%溢價。

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