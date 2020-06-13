【散戶陷阱?】破產租車公司Hertz罕有獲批發行78億元股份救亡

早前因疫情嚴重打擊業務而申請破產保護的跨國租車公司Hertz，周五(12日)罕有地獲美國破產法院批准發行10億美元(約78億港元)股份，以助業務重組，理由是股份融資本成本遠低於債務融資。

過去幾乎所有美國申請破產保護的企業，都會在破產重組過程中透過借入成本昂貴的貸款，以維持業務運作，而股份融資方案一般不在考慮之列，主要是因為股份往往在破產後變得一文不值。

不過，近期美股散戶投資者炒風熾熱，尤其追捧受惠經濟重啟的股份如航空及旅遊相關股份，刺激Hertz股價由上月底每股56美仙，炒高至本周最高超過6美元，周五收報2.83美元。Hertz管理層伺機要求法院批准發行股份集資，但承諾警告買家有關投資可能面臨沒頂風險。

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