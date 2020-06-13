【匯市分析】經濟重啟概念短癮　美元長線升勢未改

全球各地逐步重啟經濟，令資金流出美元，拖累彭博美元現貨指數今季以來累跌2.5%，不過匯市專家均指美元弱勢只會短暫，長期強勢未扭轉。

法國基金公司Carmignac Gestion認為，最近資金流出美元和高風險資產反彈並不穩固，更形容升勢是建於流沙之上，因為它並非受到環球經濟恢復的長期信心支持。該行投資策略委員會成員Didier Saint-Georges又提到，由於難以看清楚未來一年的前景，投資者已把投資期限縮短。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley認為，外匯市場未來數月可能再次追捧避險貨幣如美元和日圓，主要是環球經濟面臨第2輪疫症爆發風險，以及出現降級潮。

事實上，市場重燃疫情憂慮，帶動彭博美元現貨金指數繼周四(11日)反彈0.81%後，周五(12日)再漲0.61%。

據美國商品期貨交易委員會數字顯示，截至6月9日止一周，美元淨短倉數目，由前一周的8,229張增長逾倍至17,338張，期內歐元淨好倉數目由81,240張增至95,649張，創2018年5月以來新高，英鎊淨短倉數目亦由36044張降至24,048張。

瑞穗銀行機構客戶外匯銷售主管瓊斯表示，一些投資者減少美元的好倉，但卻沒有一下子變成美元淡友。

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