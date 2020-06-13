巴克萊：對沖基金今年恐走資千億美元

巴克萊資本報告指，在疫情衝擊經濟下，估計全球對沖基金贖回金額將介乎500億至1,000億美元(約3,900億至7,800億港元)，勢僅次於2008年金融海嘯爆發後的1,540億美元。

巴克萊向179位對沖基金投資者進行調查，其董事總經理Kate Holleran透露，投資者迄今已贖回300億美元，該行原先估計對沖基金業今年將錄得資金流入，但現時情況明顯不同。

不過，他相信隨着最近市場表現未如預期中惡劣，贖回步伐或只有預測範圍下限。

另外，外媒報道，由著名對沖基金經理西蒙斯(Jim Simons)領軍的Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund在6月首周回報跌8.8%，令今年回報累挫20.7%。

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