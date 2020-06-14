潘梓生：市場避險狀態開啟

美國聯儲局議息過後，市場情緒迅速改變。上周聯儲局舉行議息會議後，一如市場預期未有進行任何新的救市措施，主席鮑威爾在會議後講話，市場分析認為記者會表達的立場偏鴿。不過，市場對聯儲局偏鴿立場未有買帳，上周四(11日)避險情緒全線升溫，VIX恐慌指數上升近五成，道指則下跌近1,800點，跌幅為聯儲局宣布無限量寬以來最高。避險情緒升溫，金價並沒有配合上升，證明當資產遭受拋售時，金價並非完全能夠發揮避險作用。

投資者必須認清一個事實，所謂的經濟重開，經濟復甦憧憬並非最大推升市場的理由，推升市場最大的理由是由於巨型量寬所導致的。新冠肺炎第二輪疫情爆發在即，環球新增數字速度再度增加，經濟短期回復正常的可能性非常低。因此，股市上升只是由於量寬推低資金對股本回報的要求，但當現時股市估值已回升至2000年以來最高，股票現時絕非吸引長線投資者買入的時間。當潛在回報空間極低，往下泡沫爆破的風險極高的情況下，現時入市絕非好時機。

兩周前市場明顯炒作弱勢板塊，包括意大利、法國股市，以及航空、酒店、銀行等行業股票，反映市場炒作接近尾聲。不過，由於早前升幅顯著而且急速，即使市場炒作接近尾聲，以過往表現估算現時將先在高位整固半個至1個月，才會見風險市場出現明顯回落。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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