曜熊理財：下半年科技基金成熱點

美國聯儲局公布經濟預期，基準利率維持在0至0.25厘不變，符合市場預期。預測2020年美國實際國內生產總值(GDP)增長中值為負6.5%，而2020年美國失業率中值為9.3%，到2021年，將下降到6.5%。

基本上未來一年全球仍在低息環境下運作，但聯儲局沒有考慮「負利率」的隱憂，雖然該局的購債額度一再減少，但並不考慮退出問題，反而繼續強化資產，以增加購買流動性，資金將氾濫，要找投資出路。

隨着新冠肺炎疫情的進一步有效控制，市民的生活和工作逐漸恢復往常的節奏，全球藍籌基金第二季首先迎來反彈，當中特別是科技行業的藍籌股表現最好，今年下半年科技基金仍是熱點。

當中涉及的行業包括通訊行業、電腦行業、半導體行業以及醫藥等。從目前情況看，2020年全球股市主要運行的特徵將會是估值修復，對於盈利集中度上升的行業，可以尋找估值和盈利雙升帶來機會，例如5G領域，包括半導體、雲端計算、大數據等增長行業的龍頭仍將是主要方向。

不過，全球金融市場仍面臨很多不確定因素，該些因素對公司的基本價值有所影響，成為主要入市風險，但在基金組合下，整體的風險相對可控。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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