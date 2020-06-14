郭家耀：內地電商火併搶佔市場　前景樂觀

內地多個電商平台推出全民「618」購物節，天貓首次大規模啟用3D購物新科技，不出門也能用手機3D實景逛街。京東宣布結盟快手、抖音、嗶哩嗶哩等平台，舉辦超過30萬重點場次直播。拼多多、蘇寧也積極推出消費券，希望刺激消費者消費。

根據三大電商最新季度財報，雖然營收年增率都有增長，但與上一季相比，阿里營收下跌7.5%、京東下跌14.3%、拼多多更跌39.4%。天貓預計發放補貼和消費券約100億元人民幣，京東則推出超級百億補貼、千億優惠和百億消費券，期望在今次購物節扭轉乾坤。

在商品種類和數量上，天貓今年有十萬個商家參加購物節，商品規模達到人民幣千萬級。參加大促銷的商家數量相較往年翻了一倍，規模等同雙11水平。京東則表示今年618將攜手數十萬品牌、商家，售出超過2億件新品5折促銷。同時，蘇寧易購表示將啟動J-10%省錢計劃，針對家電、手機、電腦、超市等種類，較京東百億補貼商品到手價至少低10%。

根據統計，6月1日淘寶直播一天的成交支付金額超過51億元人民幣，京東618成交額按年增長74%，蘇寧併購訂單量12小時按年增長268%。天貓數據顯示，美容彩妝、大家電、筆記本電腦及電動車等數十個行業的成交額全部按年翻倍。其中，美妝消費熱情高漲，5G產品亦成為熱銷產品。618購物節反應熱烈，顯示內地消費力保持強勁，電商平台廣受歡迎，前景繼續樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626