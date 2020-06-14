陳樂怡：物管股及新能源汽車概念股點揀好？

港股近期連升多日，上周二及周三(9及10日)曾挑戰25,000點水平。然而，由於大市短期累積升幅較大，以及早前支撐起指數表現的傳統經濟股份如本地銀行、地產股均出現獲利回吐，港股上周四(11日)明顯回調。後市則視乎外圍走向，恒指或會考驗10天線(24,351點)的支持力度。若失守此關鍵水平，大市跌勢料會轉急。策略上，舊經濟股的反彈浪已相當大程度反映利好因素，資金追落後的動力減慢，部分資金料會重返盈利前景較佳的科網股。

深圳宣布，向新購新能源小汽車的個人消費者給予綜合財政補貼，其中，新購純電動高級型或經濟型乘用車補貼每輛2萬元人民幣，新購插電式混合動力高級型乘用車補貼每輛1萬元人民幣。此外，在全市路內停車位，新能源汽車每日免首2小時的臨時停車費。內地政府表明，加大力度發展新基建，而新能源汽車為其中一環。針對新能源汽車的政策接力出台，新能源汽車概念股值得留意。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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