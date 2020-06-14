陳鳳珠：港股或先行整固

人民銀行連日作出逆回購操作，並明確提出將於本月中展開中期借貸便利(MLF)，雖然未有透露利率及金額，但市場相信寬鬆的貨幣政策大方向不會改變。另外，6月為半年結，資金普遍傾向緊張，因此市場繼續憧憬人行或會進一步實施降準或減息等政策，利好市場氣氛。

由於人行促使貸款利率下調，部分企業以低息貸款再存入高息的結構性存款套利，導致全國的結構性存款由去年底的9.6萬億元人民幣，增加至今年4月的12.1萬億元人民幣。因此，中國銀保監已要求部分股份制商業銀行於年底前，將結構性存款規模降至去年底的2/3。其實，人行實施寬鬆的貨幣政策，並促使貸款利率下降，目的為減輕企業的借貸成本，尤其中小微企業，以推動資金落入實體經濟，保民生保就業。因此，內地監管部門必須打擊藉此套利的行為。

預期人行將繼續支持經濟發展，而內地的經濟活動恢復，通脹壓力亦略為紓緩，5月份居民消費價格指數(CPI)按年上升2.4%，低過市場預期，主要因食品價格升幅回落，而5月份的生豬產能進一步恢復。不過，5月份的工業品出廠價格指數(PPI)按年跌幅錄得3.7%，雖然內地復工復產，但上游原料價格仍然較為疲弱，惟預期有望逐步改善。

另一方面，美國聯儲局宣布維持利率不變，並預料直至2022年都不會加息，顯示將維持超低利率一段長時間，同時表示繼續購買資產，目標為每月購入800億美元的國債及400億美元的按揭抵押證券。當局更預期今年經濟將收縮6.5%，但料明年會重現增長，2020年的失業率估計為9.3%水平，而核心通脹則為1%。相信美國的經濟疲弱，息率偏低，或會繼續推動資金流入內地或香港市場。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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