葉尚志：新世界發展可趁低吸納

該股現時的預測市盈率在11倍左右，處於合理水平，股息率接近有6厘，也合適配置收息之選，建議可於8.5元以下逐步趁低吸納，止蝕於7元，目標看11元，中長線配置部署。

第一上海首席策略師葉尚志

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