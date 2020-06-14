葉尚志：新世界發展可趁低吸納
2020年06月14日 09:15
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全球股市在3月集體崩跌後，都以不同程度的反彈回升，美股納指更是創出歷史新高，在全球央行大放水的背景下，流動性氾濫是推升的最大動力。然而，經濟重啟目前正處於起步初段，不確定性還是蠻多的。在股市已彈高、疊加現時宏觀基本面不配合，股市近期的拉漲彈升，就會有走得有點過早過快的機會了。而目前，美國聯儲局的議息會議剛開完了，大型新股如京東(09618)的IPO申購也完成了，相信對於市場近期出現的亢奮狀態、會帶來冷卻作用。
新世界發展(00017)在2019年4月高見13.37港元後(除淨後算)，一直在延續反覆向下的發展走勢，到目前為止，已運行逾1年的時間。期間，股價曾於今年3月19日低見7.46元，而股票市場的整體表現、以及香港的社會衝擊，都是對股價構成影響的原因。然而，在股價已做出深度調整後，現時估值已逐步變得吸引，加上資金有再次流入香港的情況，港匯再次觸發強方保證7.75，對於港元資產包括樓價，估計可以起到支撐作用，對於香港地產發展商來說該是正面利好的。
該股現時的預測市盈率在11倍左右，處於合理水平，股息率接近有6厘，也合適配置收息之選，建議可於8.5元以下逐步趁低吸納，止蝕於7元，目標看11元，中長線配置部署。
第一上海首席策略師葉尚志
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