鄺紫珊：美股可吼科技及生物科技醫療業　因為...

隨着疫情趨緩，各地經濟活動重啟，全球風險性資產自3月下旬以來，最近出現強勁反彈，好像費城半導體、納斯達克指數都連續創下歷史新高。由於短線指數升幅已大，但科技、生物科技行業由於具中長線的投資價值，仍為投資布局首選，投資者可採取分批布局策略。

有美國州份的調查結果顯示，從3月下旬至今，隨着疫情趨緩，部分經濟活動解封，美國民眾看好未來3個月經濟回升的比率，由23%上升至33%，增加約10個百分點。

根據美國供應管理協會(ISM)製造業指數、新訂單、生產指數等領先指標都呈現觸底回升，加上失業人數也較預期為低，相信經濟已有觸底迹象出現，這顯示大部分投資者也有看好未來經濟復甦的機會，估率先搶進股市，尤其是科技股、新經濟股，以及因受疫情影響之前曾出現超賣的股份都有顯著反彈，而納斯達克科技股指數也曾一度突破萬點大關。

不過，由於目前各地尚處於解封初期的經濟康復期，疫情再爆發的風險尚未完全解除，企業信心並未完全恢復，觀乎短期股市累計升幅很大，已有過熱情況，雖不建議投資者過度追高，但也不要看得太淡，預期在美國大選前，美股的上升動力仍不會減退。

美股短期在技術面調整是在所難免，但從基本面去看，美國企業在信用評級、淨負債與權益比率、利息覆蓋率或現金流量收益率來看，其資質還是優勝於其他國家，尤其科技、醫療行業的資產負債表是相當健康，也具備長線增長的題材，建議在布局美股時可首選科技及生物科技醫療行業，趁調整時可分批加碼或以定期定額方式布局。

在波動環境中，需找到長期增長企業作長線布局，除了新經濟類股份、科技及醫療行業具結構增長機會，也可注意消費類股中具行業競爭優勢的品牌，當消費者重返市場時該類股份可優先受惠。展望後市，儘管各州陸續解封，但未來仍需要觀察勞動市場的狀況，包括非農就業人數、初領失業救濟金等數據，是否可持續改善，以體現未來美國的經濟復原步伐是否呈正向發展。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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