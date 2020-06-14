【星期一．炒啲乜】新股巨無霸將登場 「疫」市下應點部署？
2020年06月14日 10:00
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美國聯儲局主席鮑威爾上周於議息後看淡前景，加上市場憂慮恐爆發第二波疫情，拖累美股上周四(11日)曾插逾千點，上周五(12日)走勢則反覆向好。
展望本周，中國將公布重磅經濟數據，而香港亦將於周二(16日)披露失業率數字。此外，全城焦點亦落在今年新股集資王、在香港第二上市的京東(09618)周四(18日)掛牌。投資策略上應如何部署？大家不妨參考以下專家的財經分析及建議，作好風險管理。
1、【潘梓生：市場避險狀態開啟】
2、【陳鳳珠：港股或先行整固】
3、【郭家耀：內地電商火併搶佔市場 前景樂觀】
4、【陳樂怡：物管股及新能源汽車概念股點揀好？】
5、【鄺紫珊：美股可吼科技及生物科技醫療業 因為...】
6、【曜熊理財：下半年科技基金成熱點】
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