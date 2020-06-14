【星期一．炒啲乜】新股巨無霸將登場 「疫」市下應點部署？

美國聯儲局主席鮑威爾上周於議息後看淡前景，加上市場憂慮恐爆發第二波疫情，拖累美股上周四(11日)曾插逾千點，上周五(12日)走勢則反覆向好。

1、【潘梓生：市場避險狀態開啟】

2、【陳鳳珠：港股或先行整固】

3、【郭家耀：內地電商火併搶佔市場 前景樂觀】

4、【陳樂怡：物管股及新能源汽車概念股點揀好？】

5、【鄺紫珊：美股可吼科技及生物科技醫療業 因為...】

6、【曜熊理財：下半年科技基金成熱點】

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