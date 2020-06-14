陳茂波：派發1萬元有望改善消費市道　提振香港經濟

財政司司長陳茂波發表網誌表示，在年初編製預算案之時，經濟已呈極疲弱的勢頭。中美貿易摩擦、社會衝擊以及新冠肺炎疫情，令經濟陷入前所未見的困境。由財政預算案中逾1,200億元的紓困措施，到兩輪防疫抗疫基金的1,600多億元支援，不同的款項正陸續發放到目標行業或組群的手上。相信這些措施正逐步發揮作用。

隨着近期本港疫情大致緩和及逐步受控，巿民開始回復外出；政府推出的1萬元現金發放計劃，款項也將在下月初陸續發放到市民手上。這兩項利好因素在時間上的重疊，有望改善消費市道氣氛，甚至造就另類的「消費時點」。

他指出，無論是購物或聚餐，消費也得有適合的氣氛、心情和資金。一萬元現金發放計劃有助增強消費意欲。而部分海外國家的疫情仍較反覆，市民現階段也較長時間留港，造就了有利本地消費的空間。他留意到無論是銀行、商場甚至不同行業的商店，陸續推出了不同類型的優惠推廣計劃，冀借助一萬元派發的時機，以不同方式吸引更多消費者的注意。

現金發放計劃總規模約700億元，幾乎相等於本港3個月零售銷售貨值的規模，即使市民僅花掉當中的一部分，相信都可對本港經濟帶來一定的提振作用。

陳續指，對很多零售、飲食及服務行業來說，挺過過去一年漫長的經濟寒冬已經非常困難，現時急需一個讓生意改善的窗口。對打工仔而言，現時最需要的是保住就業。近期就業情況持續惡化，從趨勢看，本港的失業率無可避免會由4月份的5.2%進一步攀升，很大機會超過2009年金融海嘯期間最差的情況，總失業人數或見15年來最高。他希望大家暫時放下矛盾，聚焦應對經濟難題，讓收入減少的市民和正陷財困的企業，能有改善收入的空間。

政府的現金發放計劃於6月21日正式開始接受登記。陳氏稱，「電子登記、銀行過數」是最快速而便捷的收款方式。市民可在選定的收款銀行的預設頁面進行電子登記，只須填上三項資料，即身份證號碼首四個字母或數字、手機號碼及收款的戶口號碼便可。

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