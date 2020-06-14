新冠肺炎：囤貨潮減退　米價一周挫兩成26年最慘

國際米價因為新冠肺炎疫情引發囤貨潮，今年以來在主要大宗商品之中表現突出，本月更一度創下2008年以來新高。然而，國際米價上周大跌22%，創26年以來最大跌幅。

外媒報道，據《FactSet》數據，交易最旺的7月糙米期貨上周五(12日)大漲10.29%，收在每英擔16.065美元，但上周仍累計重挫22%，是自1994年以來最大跌幅。值得留意是，2020年以來糙米期貨累計大漲21%，曾在6月4日漲至每英擔22.065美元，是自2008年4月25日以來新高。

INTL FCStone風險管理顧問Ted Nelson表示，稻米市場在過去幾年因為氣候因素持續緊縮，2019到2020年美國密西西比三角洲地區豪雨，影響了主要稻米產地阿肯色州的收成。

他續指，由於疫情引發各國對糧食安全的擔憂，故美國國內消費及出口利益均意外增加，因而推升期貨價達到2008年以來高位。

但Hackett金融顧問總裁漢克特則認為，稻米市場並不存在短缺問題，而是因為疫情影響導致了流通問題，一旦未來對疫情的恐懼消退，美國產量將出現大量稻米，可能導致稻米價格崩盤。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626