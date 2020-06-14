【全球放水】三央行本周議息　英央行料將擴大量寬

三家央行將於本周舉行議息會議，日本及瑞士均於周二(16日)公布利率決議，英國則於本周四(18日)公布結果。英倫銀行(英國央行)會議料將受到密切關注，預計屆時將推出更多量化寬鬆措施。

市場預期，日本央行不會作出政策改變，但可能會擴大針對日本企業的緊急貸款計劃。瑞士央行則應會堅守立場，再次重申其有關負利率和外匯干預承諾，以抑制瑞郎漲勢。

英國央行方面，今年3月宣布一項價值2,000億英鎊的刺激計劃後，分析相信該行將再擴大該項目1億英鎊。市場亦關注目前該行對負利率的看法，英國央行副行長Dave Ramsden上月表示，不會排排除英國實施負利率的可能性。

英國統計局上周公布，英國4月國內生產總值(GDP)按月下挫20.4%，為有紀錄以來最大跌幅，差過市場預期的下跌18.2%；按年亦下跌24.5%。數據反映新冠肺炎疫情對當地造成嚴重經濟衝擊。

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