5月指標工廈售價按月升0.6%　短期料仍受壓

美聯工商舖資料研究部資料顯示，5月份整體工廈物業售價連續第2個月反彈，按月升0.6%，惟租金則下跌1.1%。該行預期，本港後市存在不明朗因素，相信短期內工廈註冊量及售價有機會受壓。

個別單位的成交價回升帶動下，反映50座指標工廈的美聯工商物業售價指數(MII)， 5月份最新報336.8點，按月略升0.6%，本年至今累升0.8%。租金方面則下跌，5月份美聯工商物業租金指數(MIRI) 最新報165.2點，按月回調1.1%，本年至今累跌約3.4%。

工廈呎價按月錄得上升的有四區，其中觀塘區的升幅較大，按月升約1%，5月份報6,739元。長沙灣也錄0.4%的升幅，最新報6,265元。紅磡及土瓜灣、黃竹坑區的工廈呎價為5,449及7,103元，分別按月微升0.2%及0.1%。

雖然整體工廈售價指數回升，但5月份仍有多區工廈呎價錄得下跌，其中荃灣區錄得較大跌幅，按月跌1.9%，最新呎價為3,982元。九龍灣及柴灣同樣錄1.1%的跌幅，最新工廈呎價分別報4,992及5,155元。沙田(包括火炭/石門)、葵涌及屯門區的最新呎價為4,348元、3,932元及3,346元，分別按月跌0.8%、0.6%及少於0.1%。

隨疫情緩和，投資者及用家重新入市，業主的減價幅度與準買家意願漸趨接近，工廈買賣成交回升。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，5月份工廈買賣註冊錄113宗，比4月份的歷史低位回升17.7%，金額錄約7.76億元，按月升4.3%。

美聯工商董事陳偉志表示，內地擬推行「港版國安法」後，美國隨即展開撤銷香港特殊地位的程序報復，加上本港政治事件有機會捲土重來，令工廈後市仍存變數，部分準買家或審慎入市，所以預計短期內工廈註冊量料仍然於低位徘徊，而售價亦有機會繼續受壓。不過，他相信隨著本地疫症逐漸減退，以及未來將有工廈新盤推出，下半年大市交投可望回升。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626