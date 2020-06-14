【全球攬炒】美金融體系續受壓　經濟復甦存高度不確定性

美國聯儲局上周議息後，一如預期維持基準利率於0至0.25厘，並重申將致力維持寬鬆的貨幣政策措施。議息會議召開兩天後，聯儲局在上周五(12日)在向國會提交的半年度貨幣政策報告中表示，新冠肺炎疫情之下金融體系仍處於壓力當中，恢復穩定「經濟增長」和強勁「就業市場」的前方道路具高度不確定性。

報告提到，疫情為美國和全球各地造成巨大的人類和經濟困難，當局將使用所有工具因應疫情帶來的經濟衰退，2022年前維持逼近零利率的政策。聯儲局又稱，美國國內生產總值(GDP)在第一季暴跌之後，可能在第二季急遽萎縮。今年上半年，全球經濟活動經歷同步的急劇收縮，幅度大於10多年前的全球金融危機，未來經濟前景道路出現高度不確定性。

聯儲局還提到，金融部門的脆弱性預計在近期內將非常嚴重，自3月疫情以來帶來經濟和金融衝擊，將帶給家庭和企業資產負債表壓力，可能會造成持續的脆弱性。報告強調，一些小企業和高槓桿企業可能不得不永久關閉或宣告破產，這可能對生產能力產生更持久的影響，未來的勞動力需求和生產率存在不確定性。聯儲局就此回應，將致力於使用所有工具來支持美國經濟，以應對當前的挑戰。

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